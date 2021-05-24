В Саратове драка бывших заключенных привела к смерти одного из них

Мужчину отдали под суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью, что привело к гибели человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, обвиняемый — 39-летний местный житель.

По версии следствия, вечером 17 сентября 2020 года он гостил у 42-летнего мужчины дома на улице Огородная. Во время распития алкоголя между ними вспыхнул конфликт: старший упрекнул младшего, что тот освободился из колонии дословно, а ему пришлось отсидеть полностью.

Ссора переросла в драку, и гость несколько раз ударил хозяина в живот и по груди. Потом мужчины помирились и пошли спать, а утром гость ушел. Но через два дня он позвонил сожительнице своего приятеля, так как не мог связаться с ним самим. Женщина рассказала, что тот скончался.

Мужчина испугался, что именно он стал причиной смерти друга, и скрылся. Но через несколько дней все же пришел в полицию, рассказав о случившемся. Однако заявил, что не причастен к смерти человека, и вину не признал.

Уголовное дело направлено в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.