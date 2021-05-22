Возле Елшанского кладбища в Саратове столкнулись ВАЗ и КамАЗ

ДТП на Московском шоссе. Фото Игоря Бабкина

В Ленинском районе Саратова сегодня, 22 мая, столкнулись два КамАЗ и ВАЗ-2107.

Авария случилась на Московском шоссе, 116, между двумя кладбищами.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, водителя легковушки госпитализировали. Обстоятельства аварии уточняются.

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