В Заводском районе Саратова летом появится новая фитнес-площадка

Вячеслав Максюта на встрече в ДК Заводского района
Фото: Дарья Вострикова
В Заводском районе Саратова летом 2021 года появится новая фитнес-площадка. Об этом говорили на встрече общественности с депутатом Саратовской облдумы Андреем Воробьевым в Доме культуры и спортсменом Вячеславом Максютой.
- Мы поставим ее у дороги, чтобы люди ехали и видели — народ качается, пора и мне. Задача — чтобы как можно больше людей начали заниматься своим здоровьем. Я бывал в Америке, Финляндии — там все бегают. Во многих странах у граждан есть цель, заняться своим здоровьем, — отметил Вячеслав Максюта.
Он обозначил, что вместе с Андреем Воробьевым будет искать спонсоров для реализации идеи.
На новой фитнес-площадке будут тренажеры для всех групп населения, в том числе и маломобильных. Наполнение решится голосованием, которое анонсируют позже.
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