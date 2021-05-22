Пожилого саратовца лжеправоохранители обманули на 1,2 млн рублей

В Ленинском районе Саратова мошенники обманули 60-летнего мужчину.

- Мужчине позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили о попытке списания денежных средств и о том, что на него пытаются оформить кредит, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

С «доброжелателями» он общался около недели и в конце концов перевел на 36 абонентских номеров все свои сбережения — более 1,2 млн рублей. После этого на связь аферисты перестали выходить, потерпевший все осознал и пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело.

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