В Энгельсе «Лада Гранта» сбила юную нарушительницу

В Энгельсе сбили девочку Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 21 мая, на улице Мясокомбинат, 18 в Энгельсе Саратовской области сбили ребенка.

- В 19:25 34-летний водитель «Лады Гранта» наехал на десятилетнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП девочку госпитализировали с травмами.

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