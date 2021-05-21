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Общество21 мая 2021 16:09

Саратовцы обеспокоены нелегальным кладбищем в Заводском районе

Несмотря на то, что уже 11 лет там запрещены захоронения, подпольные могильщики продолжают работать
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Рокотовское кладбище. Фото из группы «Заводской Online Саратов»

Рокотовское кладбище. Фото из группы «Заводской Online Саратов»

Жители Саратова обеспокоены нелегальным кладбищем в поселке Рокотовка в Заводском районе.

В группе «Заводской Online Саратов» появился пост об этом. В нем говорится, что в 1977 году официально на этом кладбище приостановили захоронения, но они продолжаются до сих, хотя места уже нет.

- Кладбище довольно тесное, дорожек между могилками почти не осталось. Многие могилки встречаются на горе, территория которой относится к Кумысной поляне. Сейчас на кладбище много свежих захоронений вплоть до текущего 2021 года, которые встречаются даже в самом центре кладбища, — отметили авторы поста.

Они напомнили, что еще в октябре 2009 года глава администрации города Вячеслав Сомов подписал постановление о запрете на погребение. Но до сих пор подпольные могильщики закапывают людей на склонах и лесопосадках.

В пресс-службе мэрии «КП-Саратов» рассказали, что сейчас Рокотовское кладбище содержится за бюджетные деньги и подтвердили, что с 2009 года там запрещено погребение.

По словам чиновников, уже подготовлен проект о закрытии Рокотовского кладбища для погребения, кроме подзахоронений в родственные могилы или на свободные места в оградах с такими могилами.

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