Минздрав рассказал об «аде» в коронавирусном госпитале Саратова

Анастасия Усова провела экскурсию по ковидному госпиталю
Пресс-секретарь министерства здравоохранения Саратовской области Анастасия Усова рассказала о том, что происходит в красной зоне в коронавирусном госпитале в Саратове. Она выложила видео из госпиталя на улице Рабочая, бывшего Перинатального центра.
- Мы находимся в реанимационном отделении. Многие подписчики считают, что COVID — это надуманно, что вакцинацию нам навязывают. Сегодня я пришла сюда, чтобы вы могли увидеть, как лечат пациентов, через какой ад они проходят, — отметила Анастасия Усова.
Она показала палаты, реанимацию, больных на ИВЛ и многое другое.
Один из медиков госпиталя рассказала, что в основном к ним поступают пациенты старше 65 лет. По ее словам, именно им нужно делать прививку от коронавируса в первую очередь.
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