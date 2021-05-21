Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 мая 2021 12:00

В Энгельсе Land Rover сбил подростка на мотоцикла

Парень попал в больницу
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария случилась на площади Свободы

Авария случилась на площади Свободы

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 20 мая, иномарка сбила подростка на мотоцикле.

- Авария случилась в 21:40 у дома №22 по площади Свободы. 41-летний мужчина за рулем Land Rover врезался в двухколесный транспорт, которым управлял 17-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.

Иномарка столкнулась с мотоциклом

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Парня госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ДТП