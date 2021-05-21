В Энгельсе Land Rover сбил подростка на мотоцикла

Авария случилась на площади Свободы Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 20 мая, иномарка сбила подростка на мотоцикле.

- Авария случилась в 21:40 у дома №22 по площади Свободы. 41-летний мужчина за рулем Land Rover врезался в двухколесный транспорт, которым управлял 17-летний парень, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции по Саратовской области.

Иномарка столкнулась с мотоциклом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Парня госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.