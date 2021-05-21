Ребенок пострадал в ДТП двух ВАЗов около Саратова

ДТП в Саратовском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Саратовском районе сегодня утром, 21 мая, случилось ДТП с участием ВАЗ-21150 и ВАЗ-21140.
- Автомобили столкнулись в 09:50 на повороте на СНТ «Сирень» с дороги Саратов — Дубки, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
За рулем «пятнадцатой» был 32-летний водитель. «Четырнадцатой» управлял 24-летний мужчина.
В ДТП пострадал четырехлетний пассажир ВАЗ-2115. Ему оказали медпомощь на месте. Госпитализация малышу не понадобилась.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.