Ребенок пострадал в ДТП двух ВАЗов около Саратова

ДТП в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе сегодня утром, 21 мая, случилось ДТП с участием ВАЗ-21150 и ВАЗ-21140.

- Автомобили столкнулись в 09:50 на повороте на СНТ «Сирень» с дороги Саратов — Дубки, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

За рулем «пятнадцатой» был 32-летний водитель. «Четырнадцатой» управлял 24-летний мужчина.

В ДТП пострадал четырехлетний пассажир ВАЗ-2115. Ему оказали медпомощь на месте. Госпитализация малышу не понадобилась.

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