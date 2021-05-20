В Саратове мужчина подрался с домофоном

Мужчина напал на домофон в Саратове
В Ленинском районе Саратова мужчина подрался с домофоном и пытался разбить его топором.
Как следует из видео сервиса «Умный домофон», ЧП случилось 16 мая в доме на проспекте Строителей, 78а.
Сначала гражданин бил домофон кулаком, потом плевался, а затем сходил за топором и пытался им разбить устройство. Но это не помогло, техника не сломалась и отправила сигнал в сервисную службу.
Чем помешал мужчине домофон — непонятно. Но с нарушителем разбирается полиция.
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