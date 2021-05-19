Панков встретился с коллективом животноводческой фермы Ершовского района

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 19 мая, встретился с руководителем МТС «Ершовская» Александром Бесшапошниковым по дороге в село Орлов Гай.

- Был период, когда нашим аграрным предприятиям было очень трудно. Но меры государственной поддержки помогли им эти трудности преодолеть. Александр Григорьевич с благодарностью вспоминает, как Вячеслав Володин помог хозяйству войти в лизинговую программу по льготному приобретению техники. И теперь эта МТС — одна из «точек роста» агропрома нашей области. Со своим животноводческим комплексом, ремонтной базой и большими планами на будущее, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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