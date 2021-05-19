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Происшествия19 мая 2021 11:51

Две пьяные сельчанки под Саратовом угнали у знакомого автомобиль

На нем они уехали в другой район
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Воскресенском районе осудили 25 и 30-летнюю жительниц села Андреевка за угон автомобиля.

- Женщины 2 октября 2020 года пили алкоголь в гостях у 36-летнего односельчанина. После совместного употребления дамы решили угнать его автомобиль. Выгнав ВАЗ-21070 из гаража, они поехали на нем к знакомым в Базарно-Карабулакский район, —

Там их задержали сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил злоумышленниц к полутора годам лишения свободы условно с двухгодичным испытательным сроком.

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Криминал