В Энгельсе мужчина воткнул соседу в ногу ножницы для стрижки животных

В Энгельсе осудили 51-летнего местного жителя за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия.

- Утром 3 апреля 2021 года пьяный мужчина в одном из домов 1-го микрорайона пришел к своему соседу, чтобы потребовать возмещения вреда за то, что тот ранее затопил его квартиру. Они поругались, и злоумышленник ушел, а вернулся уже с ножницами для стрижки собак и воткнул их в ногу оппонента, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Суд приговорил мужчину к полутора годам условно и взыскал 200 тыс. рублей компенсации морального вреда потерпевшему.

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