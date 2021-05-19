«Разломали асфальт месяц назад и уехали»: саратовцы жалуются на разрытый тротуар в Заводском районе

Разрушенный тротуар. Фото Алексея Александрова из группы «Саратов онлайн»

Житель Заводского района Саратова пожаловался в социальных сетях на разрытый тротуар.

- От стадиона «Волга» до ул. Огородной разломали асфальт месяц назад и уехали. Людям приходится ходить по дороге, — написал Алексей Александров в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В дополнение он приложил фото, на котором видно тротуар с разрушенным покрытием.

Фото Алексея Александрова из группы «Саратов онлайн»

В комментариях ему посоветовали обратиться в администрацию для решения проблемы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.