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Общество19 мая 2021 9:02

«Разломали асфальт месяц назад и уехали»: саратовцы жалуются на разрытый тротуар в Заводском районе

Людям приходится ходить по дороге
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Разрушенный тротуар. Фото Алексея Александрова из группы «Саратов онлайн»

Разрушенный тротуар. Фото Алексея Александрова из группы «Саратов онлайн»

Житель Заводского района Саратова пожаловался в социальных сетях на разрытый тротуар.

- От стадиона «Волга» до ул. Огородной разломали асфальт месяц назад и уехали. Людям приходится ходить по дороге, — написал Алексей Александров в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

В дополнение он приложил фото, на котором видно тротуар с разрушенным покрытием.

Фото Алексея Александрова из группы «Саратов онлайн»

В комментариях ему посоветовали обратиться в администрацию для решения проблемы.

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