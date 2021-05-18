В балаковской больнице умер мужчина с переломом позвоночника

Мужчину госпитализировали, но через несколько дней он умер Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балакове Саратовской области в больнице умер 69-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его госпитализировали 7 мая.

У пенсионера оказался сломан позвоночник. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось, и он скончался 18 мая.

Предварительно установлено, что травму мужчина получил у себя дома во время падения.

Следователи СК начали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.

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