В балаковской больнице умер мужчина с переломом позвоночника

Мужчину госпитализировали, но через несколько дней он умер
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балакове Саратовской области в больнице умер 69-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его госпитализировали 7 мая.
У пенсионера оказался сломан позвоночник. Несмотря на усилия медиков, спасти пострадавшего не удалось, и он скончался 18 мая.
Предварительно установлено, что травму мужчина получил у себя дома во время падения.
Следователи СК начали проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам будет принято процессуальное решение.
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