Бывший администратор рынка в Юбилейном признался во взятках, но колонии избежал

В Саратове бывшего администратора ГБУ «Управляющая компания «Сельхозрынок» на Усть-Курдюмской признали виновным во взятках.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, было доказано четыре эпизода.

С марта по апрель 2020 года мужчина получал от арендаторов рынка в Юбилейном деньги. Суммы составляли 47, 42, 31 и 18 тыс. рублей за отсутствие проверок и беспрепятственную торговлю, а также монополию на ряд товаров.

Преступление было выявлено полицией Саратова. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Суд приговорил его к условному сроку в четыре года и штрафу в 700 тыс. рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности в органах госвласти и МСУ на три года.

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