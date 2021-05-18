Мужчина умер в центре Саратова

Следователи начали проверку обстоятельств гибели мужчины в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В центре Саратова погиб 64-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия случилась в Волжском районе, на улице Соборная.

Тело 64-летнего мужчины было найдено напротив дома №21, в районе пересечения улиц Соборная и Григорьева.

Следователи СК осмотрели место происшествия и труп. Начата проверка.

Ряд СМИ утверждает, что погибший — Ромик Степанян. Предполагается, что смерть могла носить криминальный характер.

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