Мужчина умер в центре Саратова

Следователи начали проверку обстоятельств гибели мужчины в Саратове
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В центре Саратова погиб 64-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, трагедия случилась в Волжском районе, на улице Соборная.
Тело 64-летнего мужчины было найдено напротив дома №21, в районе пересечения улиц Соборная и Григорьева.
Следователи СК осмотрели место происшествия и труп. Начата проверка.
Ряд СМИ утверждает, что погибший — Ромик Степанян. Предполагается, что смерть могла носить криминальный характер.
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