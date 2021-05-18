Житель Вольска рассказал, как забил приятеля ножкой табурета

Мужчина показал, как избивал приятеля Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Вольске Саратовской области арестован 30-летний ранее судимый местный житель.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Обвиняемый был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

Свою вину мужчина признал и раскаялся, а также рассказал подробности случившегося. По версии следствия, 12 мая к нему пришел 37-летний приятель. Во время застолья мужчины поссорились, и хозяин толкнул гостя. Тот упал, сломав табурет.

Злоумышленник принялся избивать лежащего товарища ногами по голове, а потом ножкой табурета. Утомившись, он лег спать, а раненого нашла мать хозяина дома, которая и вызвала скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали, но в тот же день он умер.

Раненый в тот же день скончался в больнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

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