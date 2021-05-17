Цветочный горшок упал с балкона многоэтажки в Саратове. Фото Михаила Сурова
В центре Саратова с многоэтажки рухнул цветочный горшок.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, ЧП случилось в доме на пересечении улиц Чапаева и Мичурина.
Цветочные горшки закреплены по всему периметру балкона, один из них свалился и, по словам автора поста в группе «Саратов онлайн», едва не стукнул проходившую женщину.
- Я, конечно, понимаю, когда цветочки на балконе, красиво, приятно, но закрепить получше было бы не плохо. Чуть еще и женщине на голову упал бы, – написал Михаил Суров.
Цветочный горшок рухнул с балкона многоэтажки в центре Саратова
Он едва не ранил проходящую внизу женщину
В центре Саратова с многоэтажки рухнул цветочный горшок.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, ЧП случилось в доме на пересечении улиц Чапаева и Мичурина.
Цветочные горшки закреплены по всему периметру балкона, один из них свалился и, по словам автора поста в группе «Саратов онлайн», едва не стукнул проходившую женщину.
- Я, конечно, понимаю, когда цветочки на балконе, красиво, приятно, но закрепить получше было бы не плохо. Чуть еще и женщине на голову упал бы, – написал Михаил Суров.