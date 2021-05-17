Бывшую замглавного врача Татищевской РБ обвиняют во взятках и присвоении денег подчиненных

В Саратовской области предъявлено обвинение бывшему замглавного врача больницы.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ее обвиняют в получении взятки и превышении полномочий.

По данным «Комсомолки», речь идет о Татищевской районной больнице.

Следствие полагает, что с сентября 2017 по ноябрь 2020 года она получила от директора компании по поставке запчастей для ремонта автомобилей 146,7 тыс. рублей. Взятка предназначалась для того, чтобы изменить условия контрактов – чтобы перевозкой занимались водители больницы, а не поставщик.

Помимо этого, женщину обвиняют в том, что она требовала от семи подчиненных деньги. Это касалось стимулирующих выплат, которые были им начислены. Общая сумма составила 860 тыс. рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции по Татищевскому району.

Свою вину женщина признала и раскаялась, дело передано в суд.

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