Супругов из Саратова арестовали за неуплату алиментов на ребенка в детдоме

В Заводском районе Саратова арестовали супружескую пару, которая не платила алименты на сына.

- Суд лишил их родительских прав и обязал выплачивать средства на содержание ребенка. Сам мальчик является воспитанником детдома, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФССП.

Безработные граждане накопили долги по алиментам, а имущества для погашения не имели. На них составили протоколы и отправили под арест на 10 суток.

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