Трамвай сошел с рельсов на 6-й Дачной

Остановилось движение трамваев №4 и 6 в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение остановилось на 6-й Дачной. Там вагон сошел с рельсов.
Травами №4 и 6 курсируют по поселку Поливановка.
Напомним, утром вставали трамваи №3, 9, 10 и 11 и троллейбусы №2, 2А, 16 из-за поломки пантографа.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.