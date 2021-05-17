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Общество17 мая 2021 12:23

Трамвай сошел с рельсов на 6-й Дачной

Прекращено движение в поселок Поливановка
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Остановилось движение трамваев №4 и 6 в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение остановилось на 6-й Дачной. Там вагон сошел с рельсов.

Травами №4 и 6 курсируют по поселку Поливановка.

Напомним, утром вставали трамваи №3, 9, 10 и 11 и троллейбусы №2, 2А, 16 из-за поломки пантографа.

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