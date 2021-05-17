Трамвай сошел с рельсов на 6-й Дачной

Остановилось движение трамваев №4 и 6 в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», движение остановилось на 6-й Дачной. Там вагон сошел с рельсов.

Травами №4 и 6 курсируют по поселку Поливановка.

Напомним, утром вставали трамваи №3, 9, 10 и 11 и троллейбусы №2, 2А, 16 из-за поломки пантографа.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.