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Происшествия17 мая 2021 12:10

Ребенок получил травму ноги в детсаду: прокуратура начала проверку

ЧП случилось во время прогулки
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Татищеве трехлетний воспитанник детского сада сегодня, 17 мая, получил травму ноги.

- Мальчик 2019 года рождения возвращался с прогулки в здание садика «Пирамидка» и не успел перешагнуть дверной проем. Дверь прищемила ему палец правой ноги. Малыша госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Организована проверка. Возможно, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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ЧП