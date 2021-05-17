Ребенок получил травму ноги в детсаду: прокуратура начала проверку

В Татищеве трехлетний воспитанник детского сада сегодня, 17 мая, получил травму ноги.
- Мальчик 2019 года рождения возвращался с прогулки в здание садика «Пирамидка» и не успел перешагнуть дверной проем. Дверь прищемила ему палец правой ноги. Малыша госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
Организована проверка. Возможно, будут приняты меры прокурорского реагирования.
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