Ребенок получил травму ноги в детсаду: прокуратура начала проверку

В Татищеве трехлетний воспитанник детского сада сегодня, 17 мая, получил травму ноги.

- Мальчик 2019 года рождения возвращался с прогулки в здание садика «Пирамидка» и не успел перешагнуть дверной проем. Дверь прищемила ему палец правой ноги. Малыша госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Организована проверка. Возможно, будут приняты меры прокурорского реагирования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.