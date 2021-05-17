Бывший директор Вольского лицея пойдет под суд за поборы с сотрудников

В Вольске Саратовской области под суд отдали бывшего директора образовательного учреждения. По информации «КП-Саратов», речь идет о Валерии Каткове, который ранее возглавлял ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей».

В Следственном комитете сообщили, что бывшего руководителя образовательного учреждения обвиняют в присвоении денег в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2017 по июнь 2020 года он давал указания о премировании сотрудников, но позже требовал у них эти деньги. В общей сложности он похитил более 1,5 млн рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками полиции Вольска и Саратовской области.

Сейчас директор уже уволен. Суд арестовал его имущество на сумму более 2,5 млн рублей. Свою вину мужчина не признает, дело направлено в суд.

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