Под Энгельсом иномарка сбила девочку на велосипеде

В поселке под Энгельсом сбили девочку на велосипеде
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 16 мая, сбили 12-летнего ребенка на велосипеде.
- Авария произошла в 20:00 на Новой улице, 11 поселка Лощинный. 35-летний водитель Opel наехал на девочку на велосипеде, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшая с травмами попала в больницу.
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