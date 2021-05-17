Под Энгельсом иномарка сбила девочку на велосипеде

В поселке под Энгельсом сбили девочку на велосипеде Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области вчера вечером, 16 мая, сбили 12-летнего ребенка на велосипеде.

- Авария произошла в 20:00 на Новой улице, 11 поселка Лощинный. 35-летний водитель Opel наехал на девочку на велосипеде, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшая с травмами попала в больницу.

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