В Саратове больше половины деревьев — аварийные

В Саратове может появиться муниципальный питомник для выращивания саженцев деревьев, которые будут использоваться при озеленении города.

Глава Саратова Михаил Исаев дал поручение начальнику управления по охране окружающей среды и зеленых насаждений Екатерине Захарченко изучить опыт других городов, сделать необходимые расчеты и представить отчет по этому вопросу.

Он напомнил о печальном опыте несколько недель назад, когда поставщик привез некачественные саженцы.

- Мы понимаем, что и впредь можем с этим сталкиваться, на это нет времени, мы теряем сезонность, — заявил Исаев.

Екатерина Захарченко отметила, что сейчас в Саратове более 50% зеленых насаждений являются аварийными или устарели, так как были высажены в 50–80 годах прошлого века. При этом таких объемов высадки, как ранее — по 5-10 тыс. саженцев — сейчас никто не делает. Более того, в 2000-х годах процесс вообще был приостановлен.

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