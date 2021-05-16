Названа явка по довыборам в Саратовскую областную думу на 19:30

Завершились довыборы в Саратовскую областную думу Фото: Ольга Симонова

Озвучены данные по явке на довыборы в Саратовскую областную думу по данным перед закрытием участков.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Избиркоме, на 19:30 пришли проголосовать более 102,7 тыс. человек. Всего по четырем округам, где проводились выборы — Калининский, Ершовский, Марксовский районы области и Волжский район Саратова — численность избирателей составляет порядка 341 тыс. человек.

Общая явка составила 30,12%. Самый высокий процент избирателей зафиксирован в Ершовском округе — 48,98%. На втором месте Калининский — 47,9%, на третьем Марксовский — 21,16%. В Волжском районе на участки пришли 5,2% избирателей.

Более точные данные по явке будут озвучены позднее.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.