В Саратове ищут пенсионерку, которая не в первый раз уходит из дома

Людмила Забиякина (Максимова)

В Кировском районе Саратова пропала без вести Людмила Забиякина (Максимова).

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 78-летнюю женщину ищут с 16 мая. Она дезориентирована, ушла из дома и не вернулась.

Людмила Забиякина уходила из дома несколько дней назад. Ее объявляли в розыск 4 мая, тогда пенсионерку удалось быстро найти.

Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, серо-голубые глаза.

На момент пропажи была одета в светлую блузку в цветочек, пестрые бриджи, носки и тапки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.