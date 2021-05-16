Явка на довыборах в Саратовскую областную думу составила 22,68%

В Саратовской области на довыборах в областную думу по состоянию на полдень 16 мая проголосовали почти 77,4 тыс. человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Избирательной комиссии области, явка составила 22,68%.

Напомним, довыборы проходят по четырем округа: Калининском, Ершовском, Марксовском и Волжскому району Саратова. В муниципальных районах явка выше, чем в областном центре, где она достигла 3,6%.

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