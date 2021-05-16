В доме на Московском шоссе найден труп с раной на бедре

Задержан подозреваемый по делу о смерти человека на Московском шоссе Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тело 49-летнего мужчины обнаружено в квартире дома на Московском шоссе в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, труп был обнаружен 15 мая. На бедре у погибшего имелась колото-резаная рана.

Следователь СК и судмедэксперт осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Под подозрение попал 34-летний мужчина. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

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