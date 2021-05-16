Женщина получила ожоги в селе Арбузовка

Огонь уничтожил частный дом в селе Арбузовка
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В селе Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области ночью горел частный дом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал с улицы Плюстовая поступил дежурному в 00:52.
На место выезжали два расчета. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами третьей степени 5% площади тела.
Предварительной причиной возгорания считается нарушение правил работы электрооборудования.
На пожаре пострадала женщина
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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