Женщина получила ожоги в селе Арбузовка

Огонь уничтожил частный дом в селе Арбузовка Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В селе Арбузовка Ивантеевского района Саратовской области ночью горел частный дом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал с улицы Плюстовая поступил дежурному в 00:52.

На место выезжали два расчета. Площадь возгорания составила 80 кв. метров. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами третьей степени 5% площади тела.

Предварительной причиной возгорания считается нарушение правил работы электрооборудования.

На пожаре пострадала женщина Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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