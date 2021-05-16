Мотоциклист на большой скорости вылетел с трассы в Балаковском районе

Мотоциклист вылетел с дороги и перевернулся Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вечером 15 мая в Балаковском районе перевернулся мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла в 19:20 на 266-м километре трассы Самара — Пугачев — Саратов — Волгоград.

По предварительной версии, 38-летний водитель мотоцикла Honda превысил скорость и не справился с управлениям. Мотоцикл вылетел с дороги и перевернулся. Пострадавший мужчина был госпитализирован.

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