Пенсионер сгорел в своем доме в селе Алтата из-за курения

Сгорел частный дом в селе Алтата Фото: СУ СКР по Саратовской области

На пожаре в Дергачевском районе Саратовской области погиб мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, начала проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Предварительно установлено, что частный дом на улице Школьная в селе Алтата загорелся ночью. Соседи вызвали пожарных около трех часов. После тушения огня в спальне были найдены останки хозяина жилища — 60-летнего мужчины.

Следователи СК осмотрели место трагедии. Предполагается, что очаг возгорания находился недалеко от места обнаружения трупа. Предварительная версия причины пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Тело было найдено после тушения огня Фото: СУ СКР по Саратовской области

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