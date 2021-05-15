В Саратовской области — многочисленные возгорания травы и камыша

Природные пожары полыхают в Саратовской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Саратовской области полыхают природные пожары.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, зарегистрировано множество очагов возгорания сухой травы и камыша. В частности, в Марксовском, Вольском, Перелюбском районах, Балакове, Балашове, поселке Водник.

В Саратове полыхала трава на площади один гектар в Дубках, горел гектар на улице Усиевича, эти возгорания уже потушены.

На контроле МЧС загорание травы на Московском шоссе (два гектара) и в Энгельсском районе (два гектара).

- Угрозы населенным пунктам нет, — отметили в МЧС.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.