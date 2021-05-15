В Саратовской области — многочисленные возгорания травы и камыша

Природные пожары полыхают в Саратовской области
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Саратовской области полыхают природные пожары.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, зарегистрировано множество очагов возгорания сухой травы и камыша. В частности, в Марксовском, Вольском, Перелюбском районах, Балакове, Балашове, поселке Водник.
В Саратове полыхала трава на площади один гектар в Дубках, горел гектар на улице Усиевича, эти возгорания уже потушены.
На контроле МЧС загорание травы на Московском шоссе (два гектара) и в Энгельсском районе (два гектара).
- Угрозы населенным пунктам нет, — отметили в МЧС.
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