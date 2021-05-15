Депутат Саратовской облдумы Евгений Ковалев отмечает день рождения

Евгений Ковалев

Сегодня, 15 мая, день рождения отмечает депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев.

Он родился в 1982 году в Уральске. Евгению Ковалеву исполнилось 39 лет.

Евгений Ковалев закончил в 2007 году Саратовский государственный медицинский университет и Малую академию государственного управления Саратовской области, созданной на базе ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина». В том же году он начал работу врачом-ординатором кафедры «Экономики и управления здравоохранением и фармацией» СГМУ.

В 2009 году окончил ординатуру медуниверситета по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» и занял должность заместителя главврача клинической больницы №3 СГМУ, а позже стал главным врачом ГУЗ «Саратовская стоматологическая поликлиника №5». С мая 2016 года по октябрь 2019 года Евгения Ковалев был главврачом ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн». А с октября 2019 года по настоящее время является главным врачом ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю. Я. Гордеева».

Кроме того, он был победителем проекта «ПолитЗавод» по отбору претендентов среди молодежи в партийный список кандидатов в депутаты на выборах в Саратовскую областную Думу четвертого созыва. В 2007 году был избран депутатом и занимал пост зампреда комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Сейчас Евгений Ковалев также является депутатом Саратовской областной думы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.