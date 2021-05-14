Саратовцев предупреждают об аномальной жаре

Саратовцев ждет аномальная жара
Фото: Екатерина Семенова
В Саратовской области началась аномальная жара.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, она продлится по 18 мая. Среднесуточная температура в этот период будет превышена на 9 и более градусов.
Также с 16 по 21 мая местами в Левобережье ожидается чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс.
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