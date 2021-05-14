В Пугачеве уставшая от жизни дама включила газ

В Пугачеве вчера, 13 мая, спасатели помогли женщине, пытающейся совершить необдуманный поступок.

- В 17:10 поступила информация, что 37-летняя женщина открыла газ в своей квартире в доме Северо-Западного микрорайона. Ее обнаружили живой, но крайне неадекватной. Из квартиры сильно пахло газом. Специалисты газоснабжающей организации отключили квартиру от центрального газоснабжения, — сообщили в Пугачевском аварийно-спасательном формировании.

Также специалисты осуществили страховку окна, если она решит пойти другим путем.

- Но после убеждений уставшая от жизни дама открыла дверь самостоятельно, — отметили спасатели.

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