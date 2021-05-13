В Саратове задержан серийный вор регистраторов

В Заводском районе Саратова задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в хищениях видеорегистраторов из припаркованных авто.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявления о кражах поступили от 10 человек. Общая сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

- Вижу, регистратор висит. Разбил стекло, забрал, ушел, – рассказал задержанный. В качестве орудия он использовал отвертку.

Полиция просит граждан не оставлять машины в безлюдных и плохо освещаемых местах на длительный срок. Желательно, ставить автомобиль на платную стоянку.

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