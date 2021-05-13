Мужчина развалил памятник Ленину в Синеньких во время фотосессии

Памятник Ленину в селе под Саратовом оказался разрушен

В Саратовской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в разрушении памятника Ленину.

Напомним, ЧП случилось в селе Синенькие, которое недавно было присоединено к Саратову. 12 мая скульптура оказалась сломана.

Под подозрение попал 25-летний судимый мужчина, житель Красного Текстильщика. Предполагается, что накануне вечером он был пьян и решил залезть на памятник ради фото. Однако скульптура не выдержала и развалилась на куски.

Проводится проверка.

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