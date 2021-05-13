За довыборами в Саратовскую облдуму будут наблюдать три тысячи человек

В Саратовской области пройдут довыборы в Облдуму Фото: Екатерина Семенова

На довыборах депутатов облдумы в Саратовской области будет применяться мобильное голосование.

Об этом на заседании областного избиркома 13 мая рассказала его руководитель Ирина Романова.

КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней, которые применяются для механизированного подсчета голосов) на довыборах в областную думу применяться не будут. Ирина Романова пояснила, что сложность в трехдневном голосовании (14, 15 и 16 мая). Нет инструкции для использования комплексов в таких случаях.

Кроме того, на всех избирательных участках будет вестись температурный контроль. Для соблюдения мер профилактики коронавируса привлекут волонтеров. Всего на довыборах будут работать более трех тыс. наблюдателей, из них 1,7 тыс. — от Общественной палаты.

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