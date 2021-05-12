В Саратовской области 70% заразившихся коронавирусом не носили маски

Роспотребнадзор по Саратовской области призывает жителей продолжать носить маски и соблюдать меры предосторожности, несмотря на снижение заболеваемости.

Руководитель ведомства Ольга Кожанова на заседании координационного совета отметила, что ситуация с заболеваемостью стабильная, но цифры остаются высокими.

- Последние опросы заболевших говорят, что более 70% из них сообщили, что они перестали носить маску или носят ее не постоянно. Отсюда и такие результаты, – сказала Ольга Кожанова.

Она напомнила, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, поэтому маска может стать тем барьером, который поможет минимизировать риск.

Кроме того, она призвала руководителей предприятий продолжать строго соблюдать санитарные предписания. Это позволит не допустить вспышки заболевания работников, которые вернулись в коллективы после майских праздников.

Очень важно, по ее словам, гражданам при возвращении из-за рубежа проходить двукратное обследование методом ПЦР. На это время необходимо соблюдать самоизоляцию. Также следует при возвращении вовремя регистрироваться на портале Госуслуг.

С начала мая в область из-за границы приехали уже более тысячи человек.

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