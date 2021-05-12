В Новоузенске мужчина потерял телефон и полмиллиона рублей

Житель Новоузенска Саратовской области лишился полумиллиона рублей после потери телефона.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стал 46-летний мужчина.
Оказалось, что на его телефоне было установлено мобильное приложение банка. Это позволило злоумышленнику, нашедшему аппарат, снять крупную сумму.
Был задержан подозреваемый – 25-летний мужчина, который проживал по-соседству с потерпевшим. Он рассказал, что снятые деньги успел потратить. Сейчас его отправили под подписку о невыезде.
В полиции напомнили, что пользователь телефонного номера сам обязан сообщать в банк о его смене или утере.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.