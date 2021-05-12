Заключенный избил инспектора из колонии в Энгельсе

В Энгельсе Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, которые уже отбывает срок в исправительном учреждении.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, его обвиняют в дезорганизации учреждения и применении насилия к сотруднику.

Следствие полагает, что 8 апреля 2021 года он вместе с группой заключенных в колонии №2 в Энгельсе напали на сотрудников ИК, чтобы отнять переброшенные через ограждение запрещенные предметы. 36-летний осужденный ударил инспектора рукой, а потом попытался сбежать, но был задержан.

Свою вину мужчина не признал, уголовное дело направлено в суд.

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