В центре Саратова дерево рухнуло на несколько авто

Дерево упало на автомобили на улице Яблочкова. Фото Людмилы Бестужевой

В центре Саратова деревья раздавили несколько автомобилей.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Людмила Бестужева опубликовала видео и фото случившегося в группе «Саратов онлайн». По ее словам, это произошло на улице Яблочкова.

Дерево придавило несколько автомобилей.

Фото Людмилы Бестужевой

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