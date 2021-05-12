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Происшествия12 мая 2021 11:35

В центре Саратова дерево рухнуло на несколько авто

Повреждены отказались несколько машин
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Дерево упало на автомобили на улице Яблочкова. Фото Людмилы Бестужевой

Дерево упало на автомобили на улице Яблочкова. Фото Людмилы Бестужевой

В центре Саратова деревья раздавили несколько автомобилей.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Людмила Бестужева опубликовала видео и фото случившегося в группе «Саратов онлайн». По ее словам, это произошло на улице Яблочкова.

Дерево придавило несколько автомобилей.

Фото Людмилы Бестужевой

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