В центре Саратова дерево рухнуло на несколько авто

Дерево упало на автомобили на улице Яблочкова. Фото Людмилы Бестужевой
В центре Саратова деревья раздавили несколько автомобилей.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Людмила Бестужева опубликовала видео и фото случившегося в группе «Саратов онлайн». По ее словам, это произошло на улице Яблочкова.
Дерево придавило несколько автомобилей.
Фото Людмилы Бестужевой
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.