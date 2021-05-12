Горящий телевизор привел к пожару в многоэтажке на Алексеевской

Сгорела кухня в квартире дома на Алексеевской
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Кировском районе Саратова горела квартира многоэтажного дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов поступил в полдень 11 мая по адресу: улица Алексеевская.
Горела кухня двухкомнатной квартиры на первом этаже десятиэтажки. Площадь пожара составила два кв. метра, на тушение выезжали три расчета.
По данным «КП-Саратов», в квартире загорелся телевизор.
Пожар начался из-за телевизора
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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