Горящий телевизор привел к пожару в многоэтажке на Алексеевской

Сгорела кухня в квартире дома на Алексеевской Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Кировском районе Саратова горела квартира многоэтажного дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, вызов поступил в полдень 11 мая по адресу: улица Алексеевская.

Горела кухня двухкомнатной квартиры на первом этаже десятиэтажки. Площадь пожара составила два кв. метра, на тушение выезжали три расчета.

По данным «КП-Саратов», в квартире загорелся телевизор.

Пожар начался из-за телевизора Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.