На реконструкцию закрыт фонтан «Одуванчик» в Саратове

Из фонтана уберут фигуры животных Фото: Екатерина Семенова

Фонтан «Одуванчик» в Саратове закрыт на реконструкцию.

Работы начались уже несколько дней назад. Как сообщил глава города Михаил Исаев, планируется, что за лето фонтан будет реконструирован.

Фигуры животных, которые украшали фонтан долгое время, будут убраны. Было несколько вариантов, куда их перенести, принято решение установить их в сквере неподалеку от цирка.

Михаил Исаев также рассказал, что фонтан примет исторический облик, ему вернут изначальную цветовую гамму.

Фонтану вернут исторический облик Фото: Екатерина Семенова

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