В Саратов не пропустили фуру с изюмом

В Саратов пытались незаконно ввезти крупную партию изюма.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении Россельхознадзора, нарушение было выявлено 7 мая на контрольно-пропускном пункте на границе с Казахстаном в Озинках.

При проверке выяснилось, что из Казахстана в Россию везли 18 тонн изюма. Подкарантинная продукция не имела маркировки, поэтому перевозчик был привлечен к административной ответственности, а изюм вернули обратно.

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