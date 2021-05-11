Саратовец забил до смерти собутыльника и завернул труп в одеяло

В Саратове осудили 31-летнего местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

- В ночь с 21 на 22 февраля в квартире в Кировском районе он выпивал с 42-летним знакомым. Они поругались, и хозяин избил гостя — нанес девять ударов руками и ногами по телу и голове, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Потерпевший умер на месте, а собутыльник завернул его тело в одеяло и вынес во двор дома.

Вскоре злоумышленника задержали. Он признал свою вину. Суд учел это и смягчающие обстоятельства и приговорил его к 7,5 года в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.