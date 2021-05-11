Гость внучки украл у ее бабушки в Саратове золото на 35 тысяч рублей

В Ленинском районе Саратова полиция раскрыла кражу золота у 63-летней пенсионерки.
- Неизвестный украл из ее квартиры цепочку, кулон, два кольца на 35 тыс. рублей. Уголовный розыск задержал 23-летнего парня. Оказалось, что в жилище пенсионерки он был гостем — пришел к ее внучке и взял украшения. Похищенное злоумышленник сдал в ломбард, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
На ранее не судимого парня возбудили уголовное дело за кражу и выписали подписку о невыезде.
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