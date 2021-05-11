В Марксе жена зарезала мужа во время пьянки

В Марксе семейная ссора привела к трагедии Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Марксе Саратовской области следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его гибели.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено в ночь на 10 мая в доме на улице Фабричная.

По версии следствия, супруги 51 и 52 лет распивали алкоголь у себя дома. Во время ссоры женщина схватилась за нож и ударила мужа в грудь. Впоследствии раненый скончался.

Эксперты установили, что причиной смерти стало ранение грудной клетки и повреждение легкого.

Женщина задержана, расследование продолжается.

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